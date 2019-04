Fortnite: ecco tutti i leak dei nuovi oggetti dell'aggiornamento 8.30

È da poco arrivato l'aggiornamento 8.30 di Fortnite e i data miner sono già al lavoro per analizzare il codice e scoprire quali nuovi oggetti saranno in arrivo prossimamente nel Battle Royale di Epic Games. Sono infatti già trapelati alcuni potenziali leak a tempo di record.

Innanzitutto sono state scoperte tre nuove coperture, i cui nomi e i gradi di rarità sono però al momento ancora sconosciuti. Si tratta ovviamente dei cosiddetti "wrap" in inglese, utilizzabili su veicoli e armi.

L'utente noto come @HYPEX ha poi trovato alcuni oggetti riservati ai fondatori già in precedenti aggiornamenti, e sembra che questi ultimi siano stati aggiunti nuovamente. I fondatori già in passato avevano infatti ricevuto skin esclusive come Rose Team Leader e Warpaint, ed ora dunque potranno ottenere il piccone Rose Glow e il glider Wild Steak.

Sempre attraverso lo stesso utente, è stata poi scoperta l'esistenza di una variant per la skin Reflex. Si tratta di un outfit che è stato venduto nell'Item Shop, e già tempo fa Epic Games aveva fatto intendere che quelli che avevano ottenuto la skin attraverso la promozione di Nvidia, avrebbero ricevuto una nuova versione esclusiva. Stando ai leak sarà rosso-nera, ma non sarà poi così diversa da quella precedente.

Come di consueto vi ricordiamo che non si tratta di aggiunte annunciate ufficialmente da Epic Games, ma semplicemente trovate da alcuni utenti attraverso la pratica del data mining, per cui non è detto che tutti gli oggetti mostrati nei leak arriveranno effettivamente in-game, né ovviamente si sa quando saranno resi disponibili.

In ogni caso potete dargli un primo sguardo nella gallery sottostante.

Sul nostro sito invece potete trovare tutte le novità sulla patch 8.30 di Fortnite.