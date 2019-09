Fortnite Leak: un nuovo pacchetto di skin arriverà a metà settembre?

Il dataminer iFireMonkey ha scoperto nel codice sorgente dell'ultimo aggiornamento di Fortnite alcuni file riferiti ad un nuovo pacchetto di skin in arrivo presumibilmente a metà settembre.

Il Pacchetto Leggende Oscure (che potrebbe intitolarsi Ascesa dell'Oscurità, come il bundle pubblicato durante la scorsa stagione) dovrebbe contenere tre skin tra cui Dark Wild Card, Dark Red Knight e Dark Jonesy, segnando così il debutto della Skin Oscura del Cavaliere Rosso.

Il bundle in questione dovrebbe includere anche una Ascia Oscura, uno Scudo Oscuro e probabilmente altri contenuti non ancora svelati, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di Epic che come da tradizione dovrebbe arrivare pochi giorni prima del lancio. Recentemente un leak ha svelato anche l'arrivo delle Trappole Zapper, queste presumibilmente disponibili con l'aggiornamento della settimana appena iniziata.

Nel weekend ha destato non poche polemiche la rimozione del mech BRUTO con successiva reintroduzione in gioco, evento che ha spinto pro player e streamer com Tfue a dichiarare la morte di Fortnite, parlando di una certa disorganizzazione da parte di Epic e in generale di un gioco che sembra ormai aver sparato le cartucce migliori, complice una stagione 10 al di sotto delle aspettative.