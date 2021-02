Fortnite: leak del nuovo portale, si tratta di Tron?

Nel corso delle ultime ore sono state fatte ulteriori scoperte da parte dei dataminer sui prossimi contenuti in arrivo su Fortnite Capitolo 2, che si sta preparando ad un'altra grande collaborazione.

Analizzando gli ultimi file del gioco, i leaker hanno infatti scovato un'immagine che potremo presto vedere all'interno del gioco grazie ad un nuovo portale e, come potete osservare nel tweet in calce alla notizia, sembra trattarsi di una collaborazione con Tron. A questo punto possiamo aspettarci nel corso dei prossimi giorni dei nuovi teaser che anticipano l'arrivo di un nuovo set, il quale con tutta probabilità conterrà due skin (una maschile e una femminile), uno strumento da raccolta e un deltaplano. Purtroppo i dataminer non hanno anticipato nulla per quello che riguarda le date in cui potremo saperne di più e potrebbero volerci diversi giorni prima che Epic Games faccia un annuncio in tal senso.

In attesa di scoprire quale sarà l'aspetto dei nuovi contenuti, vi ricordiamo che proprio oggi si terrà la Coppa Flash di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, evento competitivo durante il quale i giocatori potranno gareggiare per avere l'opportunità di ottenere gratuitamente alcuni degli oggetti dedicati al velocissimo supereroe DC Comics.

