Fortnite: un leak potrebbe aver svelato numerosi oggetti estetici in arrivo prossimamente

ha appena dato il benvenuto alla sesta settimana della Stagione 3 con il corposo aggiornamento 3.4 , che ha introdotto il Missile Guidato, una modalità a tempo limitato, nuove skin e ha rimosso il blocco a 30 fps su console.

C'è tanta carne al fuoco, ma a quanto pare i giocatori ne vogliono sempre di più e alcuni di essi hanno subito provveduto ad analizzare i nuovi file di gioco arrivati con la patch. Hanno così scoperto l'esistenza di numerosi oggetti estetici che non risultano ancora accessibili. C'è di tutto: picconi, deltaplani, dorsi e outfit. Difficile stabilire, al momento, quando verranno resi disponibili in maniera effettiva. Per qualcuno di essi probabilmente non sarà necessario attendere molto, poiché sono chiaramente a tema pasquale.

Trovate l'immagine con gli oggetti scoperti nel tweet allegato in calce. In due costumi da coniglio in basso, Rabbit Raider Jonesy e Miss Bunny Penny, possono già essere ottenuti poiché sono stati resi disponibili con la patch odierna. Tutti gli altri, invece, risultano ancora inediti. I data miner sono andati piuttosto a fondo, scoprendo persino la rarità di ognuno di essi:

Midnight Ops - Raro

Carrot Stick Pickaxe - Raro

Royale Flags - Leggendario

Spectre Pickaxe - Raro

Hard Boiled Eggs - Epico

Iron Cage - Leggendario

Dark Void - Leggendario

Orbital Shuttle and Deep Space Lander - Epico

Feathered Flyer - Raro

Rabbit Raider - Epico

Whiplash - Non comune

Dark Vanguard - Leggendario

Bunny Brawler - Epico

Raven - Leggendario

Cosa ne pensate al riguardo? Avete adocchiato qualcosa di interessante? Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. Tra le nuove sfide di questa settimana, ce n'è una che chiede ai giocatori di trovare un luogo tra un ponte di metallo, tre cartelloni e un bus.