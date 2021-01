Fortnite, leak: Predator gratis con il Pass Battaglia, è la skin segreta

Con l'arrivo dell'aggiornamento 15.20 di Fortnite Capitolo 2, i dataminer hanno finalmente scoperto cosa si nasconde all'interno della schermata misteriosa del Pass Battaglia della Stagione 5.

Scorrendo infatti la schermata del pass è possibile vedere una pagina i cui oggetti da sbloccare non sono ancora stati svelati e che, secondo i dataminer, inizierà lentamente a riempirsi nel corso delle prossime settimane. A partire da oggi, infatti, il gioco accoglierà il set di Predator, la celebre razza di alieni la cui skin potrà essere sbloccata gratuitamente da tutti i possessori del pass della Stagione 5. Purtroppo i leak non permettono di dare un'occhiata alla skin, che arriverà tra circa due settimane, ma è stato già possibile vedere in anticipo spray e avatar appartenenti al set, i quali potranno essere sbloccati proprio nel corso del pomeriggio di oggi completando una serie di semplici sfide. In giro per la mappa sta inoltre per approdare una navicella della mostruosa creatura, in maniera simile a quanto visto con il Mandaloriano e la sua Razor Crest.

Prima di lasciarvi alle immagini pubblicate dai dataminer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come ottenere gratis la skin di TheGrefg in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 grazie al torneo che inizierà domani.