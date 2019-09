Fortnite leak: una delle prossime skin fa il verso ai raider dell'Area 51

L'aggiornamento alla versione 10.40 di Fortnite Battaglia Reale è atteso per questa settimana e, nonostante tutto, i dataminer sono riusciti a scovare nelle ultime ore dei nuovi contenuti mai visti prima, tra i quali figurano due particolari skin.

La prima di queste non è del tutto inattesa, trattandosi della versione femminile di Jonesy in versione Cupido. La seconda, invece, non è altro che un riferimento ai bizzarri avvenimenti che nelle ultime settimane hanno coinvolto l'Area 51 e un gruppo di persone che hanno provato ad organizzare per il prossimo 20 settembre (probabile data d'uscita dell'oggetto) una sorta di invasione della zona militare assumendo delle pose viste nell'anime di Naruto. Come potete vedere nel video in calce alla notizia, si tratta di un alieno con un bel "51" sulla tuta e delle catene spezzate al piede sinistro, le quali lasciano intuire che si tratti di una creatura scappata proprio dall'Area 51.

Non è ben chiaro se si tratti di costumi che faranno parte di bundle o che verranno semplicemente messi in vendita nel negozio oggetti, anche se è molto più probabile la seconda ipotesi. In attesa di poter mettere le mani su entrambe le skin, vi ricordiamo che gli abbonati al PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente un nuovo Pacchetto Celebrativo di Fortnite.