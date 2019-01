Fortnite: un Leak sembra svelare le Sfide della Settimana 6

Nel corso della giornata di Giovedì 3 gennaio hanno preso il via in Fortnite le Sfide della Settimana 5. Tuttavia, un presunto Leak potrebbe aver già svelato le Sfide della Settimana 6.

Secondo quanto riportato da quest'ultimo, i videogiocatori attivi su Fortnite: Battle Royale potrebbero dover cercare di completare, nel corso della Settimana 6, le seguenti Sfide:



Stage 1: Infliggere 200 danni agli avversari con SMGs. Stage 2:Infliggere 200 danni agli avversare con Fucili d'Assalto. Stage Finale: Infliggere 200 danni agli avversari con Granate, Clingers e Bombe Puzzolenti.

Infliggere Danni con diverse armi in un solo Match.

Sconfiggere tre avversari presso Pinnacoli Pendenti e Approdo Venturato.

Cercare una Ammo Box in diverse località.

Cercare Gnomi Chilly.

Far scivolare un Disco di Ghiaccio (Ice Puck) per oltre 150 metri in un solo lancio.

Stage 1: visitare Picco Polare e Pinnacoli Pendenti in un solo match. Stage 2: Visitare Approdo Venturato e Retail Row in un solo match. Final Stage: visitare Lazy Links e Shifty Shafts in un solo match.

Come di consueto quando si parla di, invitiamo i Lettori ad interpretare quanto riportato come semplici, il cui contenuto potrebbe non essere confermato. Per informazioni certe sulle prossime Sfide che attendono gli utenti di, non resta dunque che attendere comunicazioni ufficiali da parte di. Nel frattempo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye sono disponibili le nostre mini-guide per completare le. Tra queste, Atterra a Picco Polare