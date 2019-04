Fortnite Leak: Sfide Aviazione Reale, Sfide della Scoperta e schermata settimana 8

Grazie al lavoro dei dataminer emergono i primi leak dell'aggiornamento 8.40 di Fortnite, ora disponibile per il download. Analizzando il codice sorgente sono state scoperte le nuove Sfide Aviazione Reale, le Sfide della Scoperta e infine la schermata di caricamento della settimana 8, al via domani, giovedì 18 aprile.

FireMonkeyFN ha leakato per primo le Sfide della Scoperta, legate in qualche modo alla skin Rovina, ve le riportiamo di seguito in lingua originale, così come diffuse dal leaker:

Destroy trees (50)

Destroy rocks (35)

Destroy cars, trucks, or RVs (20)

Deal damage to opponent structures (10000)

Outlast Opponents (1000)

Complete Daily Challenges (5)

Le Sfide Aviazione Reale sono invece legate alla Modalità a Tempo Limitato Royal Aviation, disponibile da oggi come parte dell'aggiornamento 8.40:

Deal damage to opposing Stormwings with an SMG or Minigun (4000)

Collect different rarities of Sky Chests as a pilot (1)

Play matches of Air Royale (7)

Deal dmaage to opposing Stormwings with Pistols (2000)

Destroy opposing Stormwings (5)

Outlast Opponents in Air Royale (100)

Deal damage to opposing Stormwings with an Assault Rifle (5000)

Deal damage with upgraded Stormwing weapons (4000)

Place Top 5 in Air Royale (3)

Entrambe le Sfide dovrebbero partire tra oggi e domani, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali. In calce trovate inoltre la schermata di caricamento di Fortnite Settimana 8.