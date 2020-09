Fortnite: leak sfide del terzo compleanno e nuove ricompense esclusive

I dataminer hanno analizzato il codice sorgente dell'aggiornamento 14.20 di Fortnite, scoprendo l'arrivo di nuove sfide dedicate al terzo compleanno del Battle Royale di Epic Games, in arrivo presumibilmente entro fine settembre.

Quattro le nuove sfide in programma, che potrebbero essere riproposte due volte con ricompense diverse, tra queste dovrebbero figurare emote, skin, coperture e la torta di compleanno a tema Fortnite.

Sfide Compleanno 3 Anni Fortnite

Gioca partite

Balla davanti a diverse torte di compleanno

Sopravvivi agli avversari

Ottieni salute o scudo con la Torta di compleanno

I file in questione sono nascosti nel codice sorgente del più recente aggiornamento ma non sono ancora stati pubblicati ufficialmente da Epic Games, restiamo quindi in attesa di annunci sui contenuti e le sfide delle celebrazioni per il terzo compleanno di Fortnite. Un leak delle skin di Fortnite ha svelato anche l'imminente arrivo di nuovi stili per Wolverine e il debutto di Blade, anche in questo caso nessuna conferma da parte degli sviluppatori, tutte queste novità potrebbero fare la loro comparsa nel corso di questo mese o al più tardi entro metà ottobre, in ogni caso prima dell'evento di Halloween.