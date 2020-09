Fortnite: leak Sfide della Settimana 4 e 5 svelate in anticipo

La nuova settimana di Fortnite è appena iniziata e in queste ore sono trapelate le prossime Sfide della Settimana, legate alle Week 4 e 5 del Battle Royale, al via rispettivamente giovedì 17 e 24 settembre 2020.

Di seguito vi riportiamo l'elenco delle nuove challenge, ricordandovi come l'elenco potrebbe non essere completo, non è la prima volta che Epic Games cambia totalmente le sfide settimanali di Fortnite, questo per evitare leak anticipati.

Fortnite Sfide della Settimana 4 17 settembre 2020

Cerca i Pantano Palpitante

Elimina almeno un nemico a Foresta Frignante

Danneggia i robot di Stark alle Stark Industries

Colpisci gli avversari a Foschi Fumaioli

Sfida Fortnite Stark Industries 2

Fortnite Sfide della Settimana 5 24 settembre 2020

Cerca i forzieri nel Dominio di Doom

Raccogli gli anelli fluttuanti a Castle Coral

Salta in un cerchio infuocato a Borgo Bislacco

Colpisci gli avversari alle Autorità

Nelle scorse ore Fortnite è andato offline, alcuni problemi tecnici hanno impedito ai giocatori di disputare la Platform Cup, rimandata ora a tempo indeterminato. Il gioco è tornato online nelle prime ore del mattino di oggi (martedì 15 settembre) e nel momento in cui scriviamo Fortnite funziona regolarmente i server sono attivi in ogni parte del mondo. Su Everyeye.it trovate anche la guida per ottenere 80 V-Buck gratis a Tavolaccia, affrettatevi perchè la sfida è valida solamente per la giornata odierna.