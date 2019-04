Fortnite: leak Sfide della Settimana 6 e nuove skin del 4 aprile nel negozio

Giovedì 4 aprile è una giornata importante per i giocatori di Fortnite, che potranno finalmente accedere alle nuove Sfide della Settimana 6 della Stagione 8, inoltre debuttano nel negozio nuove skin e oggetti cosmetici per personalizzare il proprio personaggio.

Fortnite Sfide della Settimana 6

Tra le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 8 troviamo anche una challenge legata alla nuova arma Arco Esplosivo, che ha debuttato lo scorso martedì come parte dell'aggiornamento v8.20, di seguito tutte le nuove sfide, tre delle quali gratis e le altre esclusive per i possessori del Pass della Battaglia:

Visita un coniglio di legno, un maiale di pietra e un lama di metallo (Gratis)

Raggiungi le cinque location più alte dell'isola (Gratis)

Elimina tre avversari a Laguna Languida o a Rampe Ghiacciate (Gratis)

Atterra a Campi Fatali (Pass Battaglia)

Atterra a Laguna Languida (Pass Battaglia)

Atterra a Shifty Shafts (Pass Battaglia)

Atterra a Rampe Ghiacciate (Pass Battaglia)

Atterra a Sunny Steps (Pass Battaglia)

Cerca dove viene puntato il coltello nella schermata di caricamento (Pass Battaglia)

Elimina un nemico con la Pistola Flintlock o l'Arco Boom (Pass Battaglia)

Usa due oggetti lanciabili in una sola partita (Pass Battaglia)

Nuove Skin del 4 aprile

Può esistere un giorno senza nuove skin? Ovviamente no, e dunque anche oggi Epic Games ha aggiornato il negozio di Fortnite con costumi, picconi, deltaplani, dorsi, emote ed altri oggetti estetici, tra cui le skin Omen (Leggendaria) e Prickly Patroller (Non Comune) in vendita rispettivamente a 2.000 a 8.00 V-Buck, i picconi Oracolo (Epico) e Prickly (Raro) in vendita a 1.200 e 800 V-Buck, la skin Infiltrato (1.200 V-Buck), il costume Guerriero delle Highland (Epico, 1.500 V-Buck), il piccone Spacca Ghiaccio (Non Comune, 500 V-Buck) e infine le Emote Make it Rain e Bombastic, entrambe di livello raro e in vendita a 500 V-Buck ciascuno.