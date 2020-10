Fortnite leak: le sfide della settimana 6 trapelano in anticipo!

Come ogni giovedì, Fortnite si prepara ad accogliere le nuove sfide della settimana, un leak sembra però averle svelate in anticipo sui tempi e di conseguenza è trapelato l'elenco completo delle nuove challenge.

Le sfide riportate di seguito potrebbero variare, non è la prima volta che Epic Games modifica le sfide della settimana dopo i leak ad opera dei dataminer, dunque prendete tutto con le consuete pinze. Le sfide saranno disponibili dalle 15:00 (ora italiana) di giovedì 1 ottobre.

Fortnite Sfide Settimana 6

Mangiare almeno un pesce leggendario

Mangiare frutta a Siepi d'Agrifoglio

Usare una Zipline per spostarsi da Corso Commercio a Foschi Fumaioli

Infliggere danno con l'onda di Pantera Nera

Trovare forzieri nella Foresta Frignante

Eliminare avversari a Brughiere Brumose

Raccogliere pietre al Castello Corallo

La Stagione 4 di Fortnite è interamente incentrata sui supereroi Marvel e secondo alcuni rumor presto vedremo anche le skin di Venom e Daredevil, oltre a nuovi stili per Wolverine. Non sono invece più disponibili le sfide per il terzo compleanno di Fortnite, le quali hanno proposto ricompense inedite come coperture, skin e altri gadget a tema per festeggiare il terzo anniversario del Battle Royale più popolare del mondo.

Lo sapevate? La diatriba legale tra Apple e Epic Games sembra ben lontano dal concludersi, Fortnite potrebbe restare fuori dall'App Store ancora a lungo.