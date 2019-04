Fortnite Leak: tutte le skin e le coperture trapelate dall'aggiornamento 8.40

Ormai è una tradizione: il nuovo aggiornamento di Fortnite non fa in tempo ad essere online, che è già corredato dai consueti leak dei data miner. Sono infatti già trapelati diversi oggetti tra cui skin e coperture, che potrebbero essere aggiunti da Epic Games con la nuova patch. Andiamo a scoprirli insieme.

Sembra che continuino ad arrivare aggiornamenti a tema pasquale, visti gli outfit da coniglio, sebbene quello trapelato sia un po' più "tecnologico", insieme ad una skin decisamente più cupa ed un glider a tema militare.

Militaresca è anche una delle nuove coperture che, come tutte le altre novità trapelate, trovate nella gallery in calce alla news. Come al solito, trattandosi di leak, vi ricordiamo un paio di cose: innanzitutto che si tratta di dati scoperti nel codice di gioco dai data miners, e che dunque non si conosce se e quando Epic Games abbia intenzione di rendere gli oggetti disponibili nello shop ingame.

Inoltre, come tutti gli oggetti "estetici" di Fortnite, ricordiamo che non costituiscono alcun vantaggio competitivo in battaglia.

Sul nostro sito trovate tutte le informazioni sull'aggiornamento 8.40 di Fortnite, comprese tutte le novità sul celebre Battle Royale di Epic Games. Sapevate che è montata l'ennesima polemica tra Dr Desrespect e Epic?