Fortnite Leak: skin, emote, picconi e deltaplani nascosti nell'aggiornamento 9.40

Come di consueto, a poche ore dalla pubblicazione dell'aggiornamento 9.40 di Fortnite emergono i contenuti nascosti nel codice sorgente, tra cui nuove emote, picconi, deltaplani, skin, coperture e dorsi in arrivo nel negozio di Fortnite.

Al momento non ci sono dettagli se non i nomi (riportati in lingua inglese) ed alcune immagini che trovate in calce alla notizia. Di seguito l'elenco completo dei nuovi contenuti:

Skin

Airhead (Epic Outfit)

Astro Assassin (Epic Outfit)

Bao Bros (Epic Outfit)

Copper Wasp (Epic Outfit)

Bachii (Rare Outfit)

Breakpoint (Rare Outfit)

Mika (Rare Outfit)

Shot Caller (Rare Outfit)

Tsuki (Rare Outfit)

Anarchy Agent (Uncommon Outfit)

Picconi

Plasma Carrot (Epic Pickaxe)

Power Punch (Epic Pickaxe)

Longhorn (Rare Pickaxe)

Metro Machetes (Rare Pickaxe)

Shard Sickle (Rare Pickaxe)

Birthday Slice (Uncommon Pickaxe)

Mean Streak (Uncommon Pickaxe)

Souped Up (Uncommon Pickaxe)

Dorsi

Bao Basket (Epic Back Bling)

Neo Phrenzy (Epic Back Bling)

Prospect (Epic Back Bling)

Striped Stalker (Epic Back Bling)

Glow Jet (Rare Back Bling)

Mochi (Rare Back Bling)

Signal Jammer (Rare Back Bling)

Tahna (Rare Back Bling)

Utility Pack (Rare Back Bling)

Deltaplani

Chaos (Uncommon Glider)

Helium (Uncommon Glider)

Rose Rider (Uncommon Glider)

Rush (Uncommon Glider)

Emote

Business Hips (Rare Emote)

Reckless (Rare Emote)

Featherweight (Uncommon Emote)

Jumping Jacks (Uncommon Emote)

Revel (Uncommon Emote)

Coperture

Mecha Team (Rare Wrap)

Red Line (Rare Wrap)

Squared (Rare Wrap)

Blue Camo (Uncommon Wrap)

Frosted (Uncommon Wrap)

Scanline (Uncommon Wrap)

Stinger (Uncommon Wrap)

Molti contenuti sembrano essere legati al secondo compleanno di Fortnite mentre altre potrebbero essere collegate alla Stagione 10 del Battle Royale di Epic Games, al via il primo agosto.