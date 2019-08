Fortnite Leak: skin, emote, picconi e zaini dell'aggiornamento 10.10

Puntuali come sempre, i data miner di Fortnite sono riusciti a scovare i nuovi oggetti cosmetici nascosti tra i file dell'aggiornamento 10.10 del battle royale di Epic Games. Diamo un'occhiata alle skin, ai picconi, agli zaini e alle emote in arrivo prossimamente nel gioco.

Anche se questi oggetti cosmetici sono stati scovati tra i file del nuovo aggiornamento 10.10 di Fortnite, ciò non significa che li vedremo arrivare tutti nel gioco. Probabilmente alcuni di essi faranno la loro comparsa a breve nel negozio, altri arriveranno più in là nel tempo, mentre altri ancora potrebbe non vedere mai la luce.

Come potete vedere nella galleria immagini riportata in calce alla notizia, i nuovi oggetti cosmetici scoperti nell'aggiornamento 10.10 di Fortnite includono nuove skin (Freestyle, Recon Ranger, Fennix, Shifu, Oppressor), nuove coperture (Red Plastic, Angled Fire), nuovi zaini da indossare (Exo-Spine, Kunai Shield, Backbeat, Banner Shield, Foxpack, Detonator) e nuovi picconi da usare nel corso delle partite (Spikeclone, Plasmatic Edge, Wisdom’s Edge).

A fondo pagina, inoltre, potete vedere anche le nuove emote in azione (Moon Bounce, Very Sneaky, Distracted).

Parlando invece delle altre novità introdotte con l'aggiornamento 10.10 di Fortnite, ricordiamo che l'aggiornamento ha reso disponibili le Stelle segrete della Settimana 1 e 2, in precedenza impossibili da ottenere.