Fortnite Leak: skin, emote, zaini e picconi dell'aggiornamento 7.20

Grazie al sempre puntuale lavoro dei dataminer emergono nuovi contenuti di Fortnite Battle Royale scoperti grazie all'analisi del codice sorgente dell'aggiornamento 7.20 pubblicato questa mattina. L'update nasconde i file di skin, zaini, picconi e nuove emote non ancora pubblicate, in arrivo presumibilmente nelle prossime settimane.

Di seguito la lista dei nuovi oggetti estetici con relative immagini, così come diffusa da Fortnite Intel:

Nuove Skin Fortnite

Malcore (Epic)

Verge (Uncommon)

Tech Ops (Rare)

Jaeger (Epic)

Fyra (Epic)

Cobalt (Epic)

The Ice Queen (Legendary)

Cabbie (Uncommon)

Gliders

Diverge (Rare)

Coaxial Copter (Epic)

Tusk (Uncommon)

Winter’s Thorn

Zaini

Ark Wings (Legendary)

Malcore Wings (Epic)

Emblazoned Buckler (Epic)

Runic Shield (Epic)

Capacitor (Rare)

Ice Spikes (Legendary)

Reinforced Backplate (Epic)

Strumenti di Raccolta e Picconi

Evil Eye (Epic)

Clean Cut (Uncommon)

Armature (Uncommon)

Battle Axe (Rare)

Flimsy Flail (Rare)

Icebringer (Rare)

Emote

IDK (Uncommon)

Slick (Rare)

Flux (Rare)

Whirlwind (Rare)

Le novità però non finiscono qui perchè nel codice sorgente del nuovo aggiornamento è nascosto anche un video musicale dell'artista Marshmello, che sia in arrivo una collaborazione del DJ con Fortnite? Al momento non ci sono altri dettagli riguardo i contenuti trapelati, ci limitiamo quindi a rimandarvi alle immagini qui sotto per dare uno sguardo ai nuovi oggetti.