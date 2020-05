Fortnite, leak per skin e schermata di caricamento: aspettando Doomsday!

Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza del nuovo evento speciale di Fortnite: Battaglia Reale, col quale prenderà il via il periodo di transizione verso la Stagione 3 del battle royale.

In programma per le ore 20:00 di sabato 30 maggio, l'appuntamento in-game è ormai stato sancito ufficialmente dalla comparsa di un conto alla rovescia all'interno dell'isola di gioco, che ricorda costantemente ai giocatori l'ormai imminente approssimarsi della conclusione della Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite. In attesa dell'evento spuntano in rete i consueti rumor, alcuni dei quali vorrebbero una gigantesca tempesta in arrivo durante Doomsday, ormai denominazione con cui l'intera community si riferisce all'appuntamento.

In attesa di poter scoprire cos'ha in serbo Epic Games per il weekend, non mancano inoltre nemmeno nuovi leak legate a diversi dettagli del titolo. L'ormai noto dataminer attivo su Twitter come HYPEX ha infatti anticipato alcuni dei contenuti in arrivo all'interno del battle royale. Tra questi troviamo alcune skin cosmetiche, ma non solo. Tra i contenuti recuperati dall'indagatore di codici figura anche una schermata di caricamento misteriosa, che potrebbe essere legata proprio all'evento Doomsday.



In attesa di scoprire i primi dettagli ufficiali sulla Stagione 3 di Fortnite, potete trovare i Tweet dedicati direttamente in calce a questa news.