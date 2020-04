Fortnite, leak: la skin di Travis Scott si mostra in una prima immagine

Come avrete ormai scoperto, nel corso del prossimo fine settimana si terrà l'evento Astronomical di Fortnite Capitolo 2, durante il quale sarà possibile assistere ad un concerto in game di Travis Scott e alla presentazione di un suo nuovo brano.

Questo pomeriggio Epic Games ha fatto l'annuncio ufficiale dell'evento svelando al pubblico non solo le date dei concerti (si ripeteranno più volte lungo tutto l'arco del weekend) ma anche gli oggetti cosmetici che si potranno ottenere gratuitamente partecipando all'evento e completando una serie di sfide che verranno proposte nei prossimi giorni. Tra le immagini diffuse oggi, però, non vi è traccia della skin di Travis Scott e a rimediare a questa mancanza sono corsi in aiuto dei tantissimi fan del rapper gli instancabili dataminer. Come potete vedere nelle immagini incluse nel tweet in calce alla notizia, è ben visibile il costume di Travis Scott a bordo del bizzarro deltaplano che potrà essere sbloccato semplicemente assistendo al concerto nei prossimi giorni.

Se siete a corto di gettoni per l'acquisto di questo costume, vi suggeriamo di completare le missioni del giorno di Fortnite Salva il Mondo per guadagnare almeno 115 V-Buck.

