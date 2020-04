Fortnite leak: nella Stagione 3 si potrà andare sott'acqua?

Mentre i file di Fortnite Capitolo 2 continuano a ricevere aggiornamenti più o meno importanti, i dataminer procedono nella costante ricerca di riferimenti a skin e contenuti in arrivo prossimamente nel gioco Epic Games. Tra le ultime scoperte potrebbe essercene una che stravolgerà il gameplay al debutto della Stagione 3.

Gli infaticabili leaker hanno infatti scovato delle nuove animazioni tra gli ultimi file introdotti nel battle royale che fanno palesemente riferimento alla possibilità non solo di nuotare, feature già presente nel gioco dalla prima stagione del secondo capitolo, ma anche di restare sott'acqua. Non è chiaro quali potrebbero essere le implicazioni di un simile stravolgimento a livello di gameplay, ma è molto probabile che gli sviluppatori stiano lavorando a questa meccanica per poi svelarla ufficialmente al pubblico in concomitanza con l'arrivo della Stagione 3 di Fortnite, fissata al prossimo 4 giugno 2020. Siamo in ogni caso sicuri che, nel caso in cui dovesse trattarsi di una delle novità della prossima stagione, Epic Games accompagnerà questa meccanica di gameplay con nuovi gadget ad essa legati, i quali potrebbero ad esempio permetterci di respirare in ogni specchio d'acqua e cogliere il nemico di sorpresa o visitare delle strutture del tutto o in parte sommerse.

Prima di lasciarvi al tweet che mostra l'animazione del vecchio Jonesy durante una bella nuotata, vi ricordiamo che questa notte si terrà il primo di una serie di concerti di Travis Scott in Fortnite Capitolo 2, durante i quali il rapper presenterà per la prima volta un nuovo singolo.

Avete già letto della nuova partnership milionaria tra Doritos e Fortnite per i Twitch Rivals?