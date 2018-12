Fortnite: leak sulle Sfide della Settimana 2 della Stagione 7

Fortnite ed Epic Games sono in pieno fermento. La Stagione 7 del celebre gioco è stata da poco rilasciata, ed ha portato con sè un amplissimo numero di novità.

Invariata si è tuttavia mantenuta la pratica delle Sfide Settimanali, che caratterizzeranno anche questa nuova Stagione di Fortnite. In riferimento alla Settimana 2, sembra che alcuni utenti siano riusciti a scoprire in anticipo le Sfide proposte da Epic Games ai videogiocatori. Ve le elenchiamo dunque qui di seguito, come riportate da Fortnite Intel tramite il Tweet che vi lasciamo, come di consueto, in calce a questa news:

Cerca un Forziere in sette località differenti.

Danneggia gli Avversari con differenti tipi di armi.

Sconfiggi gli Avversari presso Spiagge Snob e Lande Letali.

Visita Spiagge Snob e Parco Pacifico in un unico match.

Suona lo Spartito al Piano vicino a Parco Pacifico e Lonely Lodge.

Gareggia nella Danza in un edificio abbandonato.

Sconfiggi un avversario da almeno cinquanta metri di distanza.

Vi ricordiamo che quanto riportato è da intendersi come semplice Leak, le Sfide relative alla Settimana 2 della Stagione 7 di Fortnite potrebbero dunque risultare infine differenti, in tutto o in parte, una volta pubblicate ufficialmente dalla Software House. Vi rammentiamo che Fortnite è attualmente disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Piattaforme Mobile.