Fortnite: un leak svela l'arrivo della collaborazione con Jujutsu Kaisen

Dopo la collaborazione fra Fortnite e Futurama, recentemente annunciata, un nuovo leak anticipa l'arrivo sul noto battle royale di nuove skin a tema Jujutsu Kaisen.

A svelarlo è un gruppo di dataminer che ha condiviso sui social alcune skin e armi tratte da Jujutsu Kaisen e presto in arrivo nel gioco. Le voci hanno iniziato a circolare da pochi giorni, poco dopo che HypeX ha rilasciato un tweet in cui anticipava l'arrivo di una collaborazione con un anime "molto amato e conosciuto".

Al momento, in mancanza di informazioni ufficiali, non è noto se e quando la collaborazione avrà luogo, anche se i dataminer suppongono che sarà questione di poco. Ciò che sembrerebbe certo, stando ai dati diffusi dagli autori del leak, è che le skin in arrivo riguardano Nobara Kugisaki, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo.

Oltre alle nuove skin, naturalmente, non dovrebbero mancare i consueti accessori di riferimento. Non si tratta della prima fuga di notizie riguardante il celeberrimo battle royale, che anzi è ormai ben avvezzo a questo tipo di trattamento. Altri leak, ad esempio, sembrano anticipare le collaborazioni di Forntite con World of Warcraft e Overwatch.

Non resta che attendere l'arrivo di comunicazioni ufficiali che possano smentire o confermare quanto riportato in rete in questi giorni.