Fortnite: un leak svela l'arrivo di Deadpool come nuovo boss e del suo Battle Bus

Questa mattina Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato alla versione 12.30 e, a distanza di qualche ora, i dataminer hanno pubblicato numerose scoperte a tema Deadpool.

Pare infatti che questa settimana non ci sarà solo la possibilità per i possessori del Pass Battaglia di sbloccare la skin del Mercenario Chiacchierone, ma che sia in arrivo un vero e proprio evento a lui dedicato. Il covo dell'Agenzia sullo Yacht sta infatti per subire un restyling che vedrà il supereroe Marvel prendere il posto di Miaoscolo come boss. Eliminando Deadpool sull'enorme nave sarà possibile ottenere una nuova arma mitica: le doppie pistole. Tra le altre novità in arrivo nei prossimi giorni troviamo anche una versione rinnovata del bus della battaglia, il cui aspetto dovrebbe essere ispirato a quello presente nella lettera di Deadpool ad Epic Games.

In attesa che gli sviluppatori diano il via a questo mini-evento, probabilmente previsto per il prossimo venerdì pomeriggio (giorno in cui verranno pubblicate le ultime sfide di Deadpool), vi invitiamo a leggere l'elenco completo delle Sfide della Settimana 7 e 8 di Fortnite.

