Fortnite: un leak svela che aspetto avrà la mappa alla fine della Stagione 3

Non è certo un segreto il fatto che il livello del mare nella Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è destinato ad abbassarsi sempre più fino a lasciar emergere nuove aree della mappa. Sembra però che qualcuno sia riuscito a mettere le mani sull'immagine che mostra come sarà la mappa tra la Stagione 3 e la Stagione 4.

Alcuni utenti sostengono che, per puro errore, la loro versione PlayStation 4 del battle royale gli abbia mostrato quella che sarà la mappa nella sua versione finale. Dando un'occhiata all'immagine che trovate nel tweet in calce alla notizia, è possibile vedere come l'isola tornerà ad essere molto simile a quella di una volta, con l'area a sud-ovest completamente emersa. Osservando attentamente lo screenshot si può anche notare che al posto del vecchio Squalo c'è ora un'area misteriosa che, secondo molti appassionati, non è altro che Atlantide, il covo di Aquaman. C'è inoltre spazio a sufficienza per inserire numerosi nuovi punti d'interesse, alcuni dei quali potrebbero restare temporaneamente vuoti e arrivare solo con la Stagione 4.

In attesa che si verifichi nel gioco il primo abbassamento del livello del mare (pare sia questione di ore), vi ricordiamo che con l'aggiornamento di ieri è stata introdotta la funzione Reload V-Buck in Fortnite, attualmente disponibile solo ed esclusivamente per i giocatori italiani.