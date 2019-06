Fortnite: un leak svela aspetto e statistiche del Lanciagranate di Prossimità

Con l'aggiornamento di questa mattina di Fortnite Battaglia Reale è arrivato il gadget Inversione Tempesta e altre novità, ma le informazioni più interessanti riguardano le scoperte dei dataminer sui nuovi file del battle royale di Epic Games.

Pare infatti che tra le linee di codice vi siano numerosi riferimenti al Lanciagranate di Prossimità, una nuova arma pesante che potrebbe arrivare proprio l'aggiornamento della prossima settimana e potrebbe consentire ai giocatori di distruggere ancor più agilmente le strutture avversarie.

Ecco di seguito tutte le statistiche dell'arma scoperte dai dataminer:

Danni inflitti per colpo: 70

Possibilità di infliggere un colpo critico: 0%

Frequenza di fuoco: 0,65

Dimensioni del caricatore: 2

Tipologia di munizioni utilizzate: razzi

Tempo di ricarica: 2,8395 secondi

Danni alle strutture: 138

Impatto: 825

A questo punto non ci resta che tenere d'occhio la sezione notizie del gioco, in attesa che gli sviluppatori confermino l'arrivo dell'arma. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la notizia sul possibile ritorno degli zombie in Fortnite grazie ad un'apposita modalità a tempo limitato. Sapevate che Epic Games è consapevole dei numerosi crash di Fortnite dovuti all'ultimo aggiornamento?