Fortnite: un leak svela le due emote dedicate ai BTS

Come ormai ben saprete, i BTS stanno per approdare nel Party Reale di Fortnite Capitolo 2 con un mini-evento durante il quale il gruppo coreano presenterà il singolo Dynamite. Per celebrare l'avvenimento, Epic Games ha creato ben due emote dedicate ai giovani cantanti, prontamente scoperte dai dataminer del battle royale.

Entrambe le danze, che potranno essere acquistate nel negozio oggetti nei prossimi giorni, permettono ai giocatori di esibirsi nel gioco con alcuni dei più celebri balletti del gruppo, facendo risuonare i loro brani in sottofondo. Ovviamente i filmati estratti dai dataminer e pubblicati sui social non includono l'audio per evitare ban dovuti ai diritti d'autore e potremmo dover attendere la loro uscita ufficiale per ascoltare le musiche che accompagnano le movenze delle due emote.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che i BTS si esibiranno in Fortnite il prossimo giovedì 24 settembre alle ore 2:00 italiane e sarà possibile rivedere l'evento in diretta anche sabato 26 settembre alle ore 14:00.

