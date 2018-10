Fortnite: un leak svela l'evento di Halloween in arrivo per Salva il Mondo

I data miner di StormShieldOne hanno scoperto alcuni riferimenti al nuovo evento di Halloween in arrivo su Fortnite Salva il Mondo, scovando in anticipo i primi dettagli sulla nuova quest a tema che verrà proposta ai giocatori.

StormShieldOne ha scoperto le prossime quest e side quest relative all'evento annuale di Halloween ospitato su Fortnite Salva il mondo, dopo che sono stati scovati i nuovi cosmetici a tema in arrivo nella modalità Battaglia Reale.

Di seguito riportiamo i nomi delle varie missioni che saranno disponibili su Fortnite Salva il Mondo durante il nuovo evento di Halloween:

Fight Pumpkin with Pumpkin

Grim Harvest

Lobber Hunt

Secrets Taken to the Grave

Pumpkin Head

Fright Zone

Trick or Treat

Halloween Pumpkin Husk

Halloween Gather Quest 6

The Haunting Never Dies

Per saperne di più sull'evento e sulle quest a tema che verranno proposte ai giocatori con le relative ricompense, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games. Parlando di Fortnite Salva il Mondo, ricordiamo che il lead gameplay designer Billy Bramer ha annunciato l'arrivo di numerose novità come missioni extra e nuove zone da visitare, oltre ad un miglior bilanciamento generale della difficoltà. Le prime modifiche dovrebbero arrivare questa settimana con la patch 6.10, disponibile da mercoledì 10 ottobre.

Nel frattempo segnaliamo che sono ancora attive le nuove Sfide della Settimana 2 di Fortnite Battaglia Reale.