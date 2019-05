Fortnite: un leak svela in anticipo la prima immagine della Stagione 9

La Stagione 9 di Fortnite Battaglia Reale è sempre più vicina e, mentre tutti i giocatori sono in trepidante attesa di informazioni ufficiali, ecco che spunta un leak con la prima possibile immagine dei nuovi contenuti.

Lo scatto, che pare essere stato pubblicato per errore sul profilo asiatico del gioco, mostra uno sfondo viola con dei cristalli sospesi e, sul lato destro, il volto di quella che sembra la chiacchieratissima skin K-Pop, che non ha mai fatto il proprio debutto sul negozio nonostante sia presente tra i file di gioco. La bassa qualità dell'immagine non permette di estrapolare ulteriori dettagli e non è da escludere che si tratti di un fake realizzato ad arte. Solitamente le immagini teaser pubblicate da Epic Games nascondono sempre qualche riferimento ai contenuti in arrivo e, a differenza di quelle delle stagioni precedenti, questa sembra essere meno ispirata.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere le prossime ore per scoprire se l'immagine sia reale o meno. Vi ricordiamo infatti che ci sono buone probabilità che nel corso del pomeriggio i profili social del gioco accolgano la prima immagine ufficiale della prossima stagione. Sapevate che il tema della Stagione 9 di Fortnite potrebbero essere i viaggi nel tempo? A suggerirlo è anche la comparsa del bunker a Sponde del Saccheggio, grazie al quale è tornata la Pistola a Tamburo.