Fortnite: un leak svela l'imminente arrivo di Tempesta di Ghiaccio

Il datamining dell'aggiornamento 7.20 di Fortnite non ha svelato solamente le nuove skin e gli oggetti cosmetici in arrivo ma anche un nuovo evento speciale, denominato Tempesta di Ghiaccio (Ice Storm in lingua originale) che includerà una serie di sfide da completare con relative ricompense, in stile 14 Giorni di Fortnite.

Al momento non ci sono particolari dettagli in merito riguardo la data di partenza di Ice Storm, Fortnite Insider ha però pubblicato una prima lista (provvisoria) delle sfide previste:

Infliggi colpi alla Legione di Ghiaccio in una sola partita

Colpisci la Legione di Ghiaccio con armi esplosive

Utilizza pistole e fucili per arrecare danni alla Legione di Ghiaccio

Colpisci la Legione di Ghiaccio con fucili o mitragliette

Colpisci la Frattura di Ghiaccio in varie partite

Completa tutte le sfide

Tra le ricompense trapelate troviamo la skin Re dei Ghiacci/Regina dei Ghiacci, una copertura con i colori del ghiaccio (azzurro e celeste) e uno zaino. Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Epic Games riguardo l'avvio dell'evento Tempesta di Ghiaccio.