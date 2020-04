Fortnite: un leak svela il lanciarazzi per abbattere gli elicotteri Choppa

Un nuovo leak sembra suggerire l'arrivo di una potentissima arma in Fortnite Battle Royale, più precisamente un lanciarazzi denominato MistyBop (nome in codice) e pensato per abbattere gli elicotteri Choppa!

L'abilità speciale di questo lanciarazzi è proprio quella di individuare, agganciare ed eliminare gli elicotteri che tanto successo hanno riscosso in queste settimane, costringendo i giocatori a ripensare in parte le proprie strategie di attacco. In molti si sono infatti lamentati degli elicotteri Choppa, i quali sarebbero troppo potenti e in grado di sfuggire facilmentre alle traiettorie nemiche.

Questa nuova arma sembra avere dei missili teleguidati a ricerca tarati sui Choppa, coloro che non riescono quindi ad abbattere questi velivoli facilmente saranno certamente contenti della nuova idea di Epic Games, viceversa i piloti più abili potrebbero non accogliere la novità con troppo entusiasmo.

Lo sapevate? Un nuovo pacchetto di Fortnite gratis dovrebbe fare la sua comparsa a breve sul PlayStation Store, inoltre vi ricordiamo che nelle scorse ore l'hashtag #RipFortnite è schizzato tra le tendenze di Twitter, non sembra esserci un motivo preciso alla base ma l'hashtag ha visto la pubblicazione di oltre 30.000 messaggi in breve tempo catturando l'attenzione di molti e guadagnandosi la top ten mondiale dei trend.