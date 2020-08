Fortnite: un leak svela il look delle altre auto in arrivo

Epic Games ha annunciato l'arrivo delle auto in Fortnite, disponibili dal 5 agosto con il nuovo aggiornamento settimanale. Un leak svela ora alcune delle vetture che potremo guidare nel gioco.

La prima auto ufficialmente annunciata e in arrivo domani è stata denominata Whiplash, un artwork promozionale diffuso dal leaker Sizzy sembra però confermare il prossimo debutto di molti altri bolidi, tra cui auto sportive di grossa cilindrata ispirate a modelli di marchi noti come Ferrari, Lamborghini e Dodge. Non sappiamo quando queste auto saranno utilizzabili in Fortnite ma ma loro esistenza a questo punto può dirsi assolutamente confermata da quella che sembra essere una schermata di caricamento.

Nelle scorse ore Epic Games ha rimosso i motoscafi da Fortnite a causa di un problema tecnico non meglio specificato, inoltre è stato scoperto un bug di Fortnite che assicura sempre la vittoria, entrambe queste problematiche dovrebbero essere risolte a breve e magari già con l'aggiornamento di domani.

La Stagione 3 di Fortnite sta introducendo nuovi contenuti a cadenza regolare dopo una breve pausa a luglio per le vacanze estive, gli sviluppatori fanno sapere di avere in programma altre novità per le prossime settimane, le auto sono quindi solamente la punta dell'iceberg di una roadmap apparentemente molto ricca.