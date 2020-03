Fortnite, un leak svela le nuove sfide di Deadpool della settimana 5 e 6

Un leak ha svelato le nuove sfide di Deadpool della Settimana 5 e Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Le Sfide della Settimana sono previste ogni venerdì pomeriggio, ecco dunque le challenge in arrivo nei prossimi giorni.

Grazie all'aggiornamento 12.20 di Fortnite sono emerse non solo le nuove skin di Fortnite Battle Royale ma anche appunto le Sfide di Deadpool, con tanto di schermata bonus e copertura a tema. La skin del celebre personaggi non è però ancora prevista e dunque dovremo probabilmente attendere la Settimana 7 e la Settimana 8.

Per quanto riguarda la Settimana 5, tra le sfide proposte segnaliamo Trova l'unicorno di Peluche di Deadpool e Accogli l'arcobaleno tra i ponti d'acciaio rossi, verde, gialli, blu e viola. Le Sfide della Settimana 6 invece sono Trova il pennarello Nero di Deadpool e Imbratta il poster di reclutamento degli Spettri. Le sfide saranno disponibili rispettivamente dal 20 e dal 27 marzo 2020, salvo diversa comunicazione.

Il nuovo aggiornamento di Fortnite ha portato in dote anche gli elicotteri, questi non sono però ancora disponibili per tutti e a quanto pare il loro debutto sarà regolato a scaglioni, così da non intasare i server e limitare al minimo eventuali problemi tecnici imprevisti.