Fortnite: un leak svela in anticipo le nuove Sfide della Settimana 7

Dopo il leak delle skin di Fortnite 15.20 arrivano anche le anticipazioni sulle nuove Sfide della Settimana 7 di Fortnite, ecco cosa possiamo aspettarci dalle nuove challenge settimanali.

Di seguito riportiamo le sette sfide diffuse dai dataminer, ricordando che queste potrebbe cambiare senza alcun preavviso, come capitato più volte nel corso degli ultimi mesi.

Fortnite Sfide Settimana 7

Colleziona i libri a Sabbie Sudate e Siepe d'Agrifoglio Utilizza le Pozioni Scudo Distruggi i barili di sciroppo Slurp Cerca i forzieri nella Palude Scalpitante Potenzia gli scudi al massimo in una sola partita Elimina gli avversari con scudo a zero Visita le case della Palude Scalpitante in una sola partita

Le Sfide della Settimana 7 inizieranno oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) nel frattempo sono disponibili le Sfide di Predator di Fortnite, ricordiamo che Fortnite è stato aggiornato alla versione 15.20 il 13 gennaio, questo update ha portato in dote nuovi contenuti per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, si tratta in ogni caso di un aggiornamento minore in un attesa di un Major Update che possa implementare ulteriori novità. A breve dovrebbe partire anche l'evento Fortnite di San Valentino, in programma a inizio febbraio, al momento la data è però ancora avvolta nel mistero.