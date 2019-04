Fortnite: un leak svela le nuove Sfide a Tempo Straordinario!

Continua il lavoro dei dataminer di Fortnite, i quali hanno scoperto l'esistenza di nuove Sfide a Tempo Straordinario, in arrivo apparentemente questa settimana o al più tardi all'inizio di maggio, poco prima dell'avvio della Stagione 9.

Le Sfide a Tempo Straordinario permettono di sbloccare stili aggiuntivi per le skin e altri contenuti esclusivi legati al Pass della Battaglia, per questo motivo si pensa che possano fare la loro comparsa tra la fine della stagione in corso e l'inizio della Season 9, ipotesi questa decisamente più probabile, come sottolineato anche dal leaker LucasIsYoshi.

Fortnite: Sfide a Tempo Straordinario

Arriva al livello 23 del Battle Pass

Completa tutte le Sfide a Tempo Overtime

Trova le monete nelle isole segnalate (Modalità Creativa)

Arriva nella top 10 squadre

Colpisci i nemici

Entra nella top 10 coppie

Sopravvivi ai tuoi nemici

Raggiungi il livello 71 del Pass della Battaglia

Ottieni il livello 87 (Pass della Battaglia)

Ricordiamo che sono ora disponibili anche le nuove Sfide Inferno accessibili acquistando l'omonimo pacchetto in vendita a 19.99 euro, contenente anche una skin, una copertura e altri bonus estetici. Nel frattempo, restiamo in attesa di scoprire i contenuti dell'aggiornamento settimanale di Fortnite in arrivo presumibilmente mercoledì 1 maggio...