Fortnite: un leak svela nuove skin e l'arrivo di una modalità con le spade

Nuovi leak di Fortnite Stagione 7 suggeriscono l'arrivo di alcune skin speciali (tra cui varianti di outfit già noti) e di una modalità a tempo limitata basata sull'utilizzo delle spade.

Alcuni dataminer hanno infatti trovato dei riferimenti alle spade nel codice sorgente dell'ultimo aggiornamento di Fortnite: le spade non hanno mai fatto la loro comparsa nel Battle Royale di Epic e dunque potrebbe trattarsi di una gradita novità per una MAT (Modalità a Tempo Limitato) basata sull'utilizzo di queste armi.

Continuando a scavare nel codice sorgente sono stati inoltre scoperti alcuni file grafici per le varianti invernali (winter) di alcune skin famose come Cupido, Cavaliere Rosso e Raven, ipotizziamo quindi l'arrivo di costumi a tema natalizio per questi outfit.

Al momento Epic Games non ha confermato nulla, trattandosi di leak, non ci resta dunque che attendere per saperne di più, non è escluso che i contenuti in questione possano fare la loro comparsa già nel corso di questa settimana.