Fortnite: un leak svela nuove skin ed emote, ecco gli oggetti in vendita il 9 gennaio

Nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 7.10 v3 di Fortnite Battle Royale e come di consueto i dataminer hanno scavato alla ricerca di informazioni nascoste, trovando riferimenti a skin, emote, deltaplani e picconi non ancora disponibili.

Come segnalato da Fortnite Intel il Content Update 7.10 v3 nasconde riferimenti a numerosi oggetti cosmetici in arrivo nelle prossime settimane, tra cui le emote Cheer Up, Time Out e Lazy Shuffle, la skin Instinct, i picconi Longhorn, Virtue, Vision Uni-horn, lo zaino Reaction Tank ed i deltaplani Helium, Rush e Steadfast, di cui trovate le immagini in calce alla notizia.

Al momento non sappiamo quando questi contenuti faranno la loro comparsa in-game, in compenso lo store è stato aggiornato con le skin e gli oggetti cosmetici del 9 gennaio:

Nara (Epic Outfit) – 1,500 V-Bucks

Slushy Soldier (Epic Outfit) – 1,500 V-Bucks

Taro (Epic Outfit) – 1,500 V-Bucks

Flying Carp (Rare Glider) – 800 V-Bucks

Gatekeeper (Uncommon Pickaxe) – 500 V-Bucks

Icicle (Uncommon Pickaxe) – 500 V-Bucks

Cloaked Star (Epic Outfit) – 1,500 V-Bucks

Criss Cross (Rare Emote) – 500 V-Bucks

First strike Specialist (Rare Outfit) – 1,200 V-Bucks

Batsickle (Rare Pickaxe) – 800 V-Bucks

Slow Clap (Uncommon Emote) – 200 V-Bucks

Jolly Roger (Uncommon Glider) – 500 V-Bucks

L'aggiornamento 7.10 v3 ha portato in dote il Fucile di Precisione Silenziato e le Doppie Pistole, oltre ad un nerf per il velivolo X-4 Stormwing e tanti nuovi contenuti per Fortnite Salva il Mondo.