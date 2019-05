Fortnite: un leak svela i primi oggetti della Stagione 9 in arrivo nel negozio

Con l'arrivo della nuova stagione di Fortnite Battaglia Reale, i dataminer si sono immediatamente messi alla ricerca di contenuti nascosti all'interno dell'ultimo aggiornamento e, come al solito, hanno trovato molti degli oggetti che arriveranno prossimamente nel negozio oggetti.

La lista di contenuti in arrivo è la seguente:

Velocity (Costume leggendario)

Ether (Costume epico)

Gemini (Costume epico)

Versa (Costume epico)

Cryptic (Cosutume raro)

Bracer (Costume non comune)

Plasma Carrot, piccone

Longhorn, piccone

Bomber Bag, dorso decorativo

CnXn, dorso decorativo

Cryo Hops, dorso decorativo

Phrenzy, dorso decorativo

Spectral Spine, dorso decorativo

Assault Bomber, deltaplano

Tech Turbine, deltaplano

Helium, deltaplano

Rush, deltaplano

Old school, emote

Prickly Pose, emote

Enigma, copertura

Bubbelgum, copertura

Royale Air Force, copertura

Tutti gli oggetti della lista, piuttosto lunga rispetto al solito, possono essere ammirati nell'immagine che trovate in calce alla notizia. In attesa di poter acquistare queste nuove personalizzazioni per l'avatar, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le guide su come completare le sfide della Settimana 1 della Stagione 9 di Fortnite.