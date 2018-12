Fortnite: un leak svela le sfide della Settimana 3 della Stagione 7

In Fortnite è da poco iniziata la Seconda Settimana della Stagione 7, eppure sembra che alcuni utenti stiano già dedicando le proprie energie allo scoprire le Sfide della Settimana 3.

Come segnalato da Fortnite Intel, sembra infatti che le Sfide della Settimana 3 della Stagione 7 siano state svelate in anticipo a seguito di operazioni di datamining su Fortnite. secondo tale rumor, tra queste figurerebbero le seguenti Sfide:

Utilizza le Funi Sospese in 5 match differenti.

Stage 1: atterra a Lonely Lodge.

Stage 2: atterra a Parco Pacifico.

Stage 3: atterra ad Approdo Avventurato.

Stage 4: atterra a Lazy Links.

Final Stage: atterra a Pinnacoli Pendenti.

Eliminazione con Armi Leggendarie .

. Causa 500 danni ad un avversario utilizzando le pistole .

. Suona il campanello di un'abitazione al cui interno vi sia un avversario in tre match differenti.

di un'abitazione al cui interno vi sia un avversario in tre match differenti. Eliminazione con SMG .

. Eliminazione con Pistole.

Vi ricordiamo tuttavia che queste informazioni non sono ad ora state confermate ufficialmente da Epic Games. Vi invitiamo perciò, come di consueto, ad interpretarle come semplici rumor: le Sfide della Settimana 3 della Stagione 7 di Fortnite potrebbero infatti rivelarsi infine differenti da quelle qui presentate, in tutto o in parte. Infine, ne approfittiamo per segnalare, per chi si fosse perso la notizia, che, dopo alcune polemiche, la spada Infinity Blade è stata infine rimossa dal gioco da Epic Games.