Fortnite: un leak svela le sfide della settimana 9 in partenza giovedì 19 aprile

Fortnite Tracker ha svelato in anticipo le sfide della settimana 9 di Fortnite, al via il 19 aprile 2018. Grazie al leak possiamo scoprire quindi le nuove sfide che saremo chiamati ad affrontare a partire dal prossimo giovedì.

Al momento, le sfide confermate per la settimana 9 sono le seguenti:

Costruire Strutture (250)

Visitate vari negozi di Taco in una partita (3)

Seguite la mappa del tesoro in Putrido Pantano (Difficile)

Eliminate gli avversari con lo Shotgun (4, Difficile)

Eliminate gli avversari in Approdo Avventurato (3, Difficile)

Cercate gli scrigni sulle Montagnole Maledette (7)

Arrecare danni alle strutture nemiche (5.000)

Ovviamente le cose potrebbero cambiare, come già successo in passato, quando alcune sfide "leakate" prima del tempo non sono poi entrate in vigore nella data prevista. Nel weekend appena trascorso, Epic Games ha lanciato l'iniziativa Replay Royale ed ha pubblicato la skin Testa di Leviatano per Fortnite.