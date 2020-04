Fortnite: un leak svela in anticipo le Sfide della Settimana 8

Le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale inizieranno giovedì 9 aprile tuttavia un leak le svela oggi in anticipo. Grazie a queste nuove missioni sarà possibile completare il set Avventure di Skye ottenendo nuove ricompense.

Una volta completate le sfide i giocatori potranno sbloccare un outfit esclusivo per la skin Skye tra divisa degli Spettri e divisa delle Ombre. Di seguito l'elenco delle nuove Sfide della Settimana, ricordatevi che nella giornata di domani troverete su queste pagine le guide per portare a termine tutti gli incarichi.

Fortnite Sfide Settimana 8 Leak

Dai nuova vita ad un falò

Atterra sullo Squalo e visita l'Agenzia in una sola partita

Rimbalza sui paracadute in varie partite

Cerca forzieri in luoghi storici

Elimina gli avversari con la mitraglietta (entro 15 metri)

Vola con l'elicottero Choppa sotto i punti viola, blu e rossi

Metti a segno un colpo alla testa con la pistola

Trova la spada di Skye

Come spesso accade è possibile che questo elenco non sia completo e che altre sfide possano aggiungersi a quanto riportato. Nel momenti in cui scriviamo Fortnite è offline per permettere ad Epic di effettuare le consuete operazioni di manutenzione in vista del nuovo aggiornamento settimanale disponibile da oggi, mercoledì 8 aprile.