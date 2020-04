Fortnite: un leak svela le sfide delle Settimane 9 e 10, c'è anche Deadpool X-Force gratis

Come avrete sicuramente notato, nel corso di questa mattina è arrivato l'aggiornamento alla versione 12.40 di Fortnite Capitolo 2, il quale al solito contiene numerosi riferimenti sui prossimi contenuti di gioco. Tra le varie scoperte dei dataminer troviamo anche le sfide delle Settimane 9 e 10.

L'elenco di missioni è perfettamente in linea con quelle delle precedenti settimane e tra i compiti da portare a termine troviamo la ricerca di oggetti in giro per la mappa, l'apertura di forzieri in luoghi specifici, l'utilizzo di fucili da cecchino e fucili d'assalto e la raccolta di Gettoni XP, i quali vengono periodicamente aggiunti in vari punti della mappa di gioco. A queste sfide, che permetteranno di scegliere alla fine quale versione di Mida extra sbloccare (Ombra o Spettro), si aggiunge anche una nuova ondata di missioni dedicate a Deadpool, le quali permetteranno di ottenere gratuitamente la versione con e senza maschera del costume X-Force, ovvero quello in cui il grigio sostituisce il rosso.

Prima di lasciarvi ai tweet con l'elenco completo delle missioni e le immagini di Deadpool con il costume X-Force, vi ricordiamo che è in arrivo un nuovo bundle di Fortnite con diversi supereroi Marvel come Cable, Psylocke e Domino.