Fortnite: un leak svela la skin di Batman Zero Corazzato

Mancano ancora diverse settimane all'arrivo del sesto ed ultimo numero della serie a fumetti Fortnite X Batman Punto Zero, ma grazie ad un leak è ora possibile vedere in anteprima l'aspetto della skin corazzata del Cavaliere Oscuro.

L'ondata di leak emersa nel corso del pomeriggio contiene infatti un artwork di "Batman Looper", il quale altro non è che Batman Zero Corazzato. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, questa non è la skin di Batman in arrivo prossimamente nel negozio di Fortnite Capitolo 2, ma è un costume esclusivo che potrà essere sbloccato solo dai giocatori che inseriscono tutti e sei i codici presenti negli altrettanti numeri del fumetto. Purtroppo non possiamo confermare se quello presente nell'immagine in calce alla notizia sia l'aspetto definitivo della skin, ma è improbabile che la sua versione finale sia molto diversa.

Vi ricordiamo che il primo numero è già stato pubblicato qualche giorno fa ed è ora possibile prenotare i numeri 2 e 3 di Fortnite X Batman Punto Zero su Amazon al prezzo di 3 euro. A tal proposito, sulle nostre pagine trovate la guida su come riscattare il codice incluso in Fortnite X Batman Punto Zero, così da sbloccare gratis la skin Harley Quinn Rinascita.