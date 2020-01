Fortnite: un leak svela le skin del Capodanno Cinese, nuovo evento in arrivo?

Con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale sono stati scoperti tantissimi nuovi costumi, deltaplani, picconi ed emote in arrivo prossimamente nel negozio oggetti del titolo Epic Games e alcune di queste potrebbero suggerire l'arrivo di un nuovo evento a tempo limitato.

Parliamo per la precisione delle skin a tema orientale intitolate Smoke Dragon, Tigeress, Jade Racer, Gan e Swift. Questi costumi rari ed epici, il cui prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 1.200 e i 1.500 V-Buck e che integrano diversi stili aggiuntivi, potrebbero essere un indizio evidente circa l'arrivo di un evento dedicato al Capodanno Cinese. Purtroppo non ci sono prove relative all'arrivo di un vero e proprio evento con tanto di modalità a tempo e sfide con ricompense esclusive e, come già accaduto in altre occasioni, potrebbe ridursi tutto in un aggiornamento monotematico del negozio oggetti.

In ogni caso non potremo scoprire cosa ci riserverà il futuro del battle royale almeno fino al prossimo 25 gennaio 2020, giorno in cui si festeggerà il Capodanno Cinese, o all'arrivo della patch settimanale, che verrà accuratamente analizzata dai dataminer di tutto il mondo.

A proposito di eventi, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa si è concluso l'evento crossover Fortnite X Star Wars, durante il quale è stato possibile combattere con le iconiche spade laser.