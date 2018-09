Fortnite: un leak svela skin, deltaplani e le nuove Emote in arrivo!

L'aggiornamento 5.40 di Fortnite nasconde tante novità "sotto il cofano", i dataminer hanno infatti setacciato il codice sorgente scoprendo numerose Emote, skin e nuovi oggetti come deltaplani e dorsi, materiale che dovrebbe essere disponibile prima della fine della Stagione 5.

Come da tradizione è DieBuddies ad anticipare i contenuti in arrivo su Fortnite Battle Royale, tra cui troviamo skin, dorsi, deltaplani di ogni genere e dorsi decorativi, molti dei quali con particolari riferimenti alle icone della cultura pop degli anni '80. DieBuddies ha inoltre scoperto la presentazione di opzioni di personalizzazione per i Battle Bus e due immagini dedicate al misterioso cubo viola che dovrebbe condurre i giocatori verso Fortnite Stagione 6.

Non ci resta che attendere per saperne di più, ricordiamo che nella giornata odierna Epic ha lanciato l'evento Alza la Posta mentre domani prenderanno il via le Sfide della Settimana 9, rimandate di 24 ore a causa di un bug attualmente in fase di risoluzione.