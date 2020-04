Fortnite: un leak svela tutte le skin e le emote di Travis Scott

Con l'arrivo questa mattina dell'aggiornamento alla versione 12.41 di Fortnite Capitolo 2, i dataminer sono finalmente riusciti ad estrarre dai nuovi file di gioco tutte le immagini e i video dedicati al set di Travis Scott.

Sembra proprio che Epic Games abbia deciso di fare le cose in grande e, per celebrare il concerto del rapper che si terrà in gioco nel corso del prossimo fine settimana, verranno resi disponibili nel negozio oggetti tantissimi oggetti per la personalizzazione del proprio avatar. Tra questi troviamo ovviamente la skin di Travis Scott con tanto di stile alternativo, la buffa emote Head Banger, lo strumento da raccolta Diamond Jack e il costume Astro Jack, anch'esso dotato di stile alternativo. Gli altri oggetti come il deltaplano Astroworld Cyclone potranno invece essere sbloccati completando tutte le sfide dell'evento Astronomical di Fortnite, già disponibili da questo pomeriggio. Al momento non è chiaro quale sia il costo dei singoli oggetti ma è probabile che le skin abbiano un costo di 1.500 V-Buck e che sia in arrivo nel negozio anche un bundle contenente tutti gli oggetti.

Vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno pubblicato il calendario dei concerti di Travis Scott in Fortnite Capitolo 2, così da permettere ai giocatori di tutto il mondo di assistere all'evento durante il quale La Flame presenterà un nuovo singolo.