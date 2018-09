Fortnite: un leak svela le skin in arrivo e il nome del Cubo Viola.... Kevin!

Analizzando il codice sorgente dell'aggiornamento 5.41, i dataminer hanno scoperto interessanti novità in arrivo su Fortnite, tra cui riferimenti al Cubo Viola e nuove skin in arrivo nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il Cubo Viola, sembra che l'oggetto in questione si chiami Kevin e che presto raggiungerà le Sponde del Saccheggio. Nel codice sorgente vengono fatti riferimenti all'acqua, possibile suggerimento al fatto che il cubo possa prosciugare lo stagno per trasformarlo in un vulcano. Leak anche per quanto riguarda le skin in arrivo: come riportato da Fortnite Intel i seguenti oggetti potrebbero presto essere disponibili in Fortnite Battle Royale:

Nite Nite (Skin Epica)

Valkyrie (Skin Leggendaria)

Battle Ballon (Dorso Leggendario)

Valkyrie Wings (Dorso Leggendario)

Ballon Lama (Dorso Leggendario)

Frostwing (Deltaplano Leggendario)

Non è chiaro se le nuove skin, i dorsi e il deltaplano faranno la loro comparsa nella Stagione 5 o se debutteranno con Fortnite Stagione 6, la nuova season del Battle Royale di Epic Games dovrebbe iniziare il 25 settembre anche se alcune voci parlano del 2 ottobre come data di avvio della Season 6. Ricordiamo che nelle scorse ore il Cubo Viola (Kevin?) ha continuato a muoversi disegnando anche la settima e ultima Runa e alimentando così il mistero che circola ormai da qualche settimana...