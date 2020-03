Fortnite: un leak svela le skin nascoste della patch 12.20, inclusa quella di Travis Scott

L'aggiornamento non si è limitato infatti ad introdurre l'elicottero, ma include anche numerose skin che verranno probabilmente pubblicate nei prossimi giorni nel negozio oggetti. Tra le varie skin presenti nei leak non possiamo non notare la versione Splurp di Jonesy, del Leviatano e della versione femminile di Bandoliera , tutte leggendarie e che quindi avranno un costo di 1.500 V-Buck . Tra le varie aggiunte troviamo anche un nuovo stile alternativo per la skin Oro e il costume dedicato a Travis Scott , protagonista di un rumor qualche settimana fa. Nel caso in cui non ve ne foste resi conto, magari a causa dei problemi che hanno colpito Fortnite nel pomeriggio di oggi, nel negozio di gioco è già arrivata Tailor, un particolare costume che reagisce in base alle azioni compiute nel corso della partita.

since i can't for the life of me procedularly generate rarity images for Series that don't have just an image, they now fallback to the baseline rarity if theres no background image. (was like 3 lines of code)d



so heres skins with non broken, non transparent background pic.twitter.com/GRUOoehnKC — Lucas7yoshi - Leaks (@Lucas7yoshi) March 17, 2020

The ORO skin has two variants



GOLDEN KING and No Glow



theres also a third one found by @gameshed_ H/T @Ta5tyy2



No variant ID on him for that weirdly. pic.twitter.com/6QMHS9ABRv — Lucas7yoshi - Leaks (@Lucas7yoshi) March 17, 2020