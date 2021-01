Fortnite: un leak svela tutte le skin nascoste dell'update 15.20

Grazie al debutto dell'update 15.20 di Fortnite Capitolo 2, disponibile da questa mattina su tutte le piattaforme (ad eccezione ovviamente dei dispositivi iOS), i dataminer hanno avuto l'occasione di scoprire tutti i costumi in arrivo nel negozio oggetti nel corso dei prossimi giorni.

L'aggiornamento in questione non include solo nuove skin, ma propone anche una corposa serie di stili aggiuntivi per quelli già disponibili e che possono già essere attivati dai giocatori che possiedono uno di questi costumi. Purtroppo non vi sono tracce di possibili collaborazioni in arrivo, ma stando a quanto dichiarato dai dataminer rivedremo a breve tornare nel negozio oggetti la skin di Travis Scott e tutto il resto del suo set, pubblicato nel gioco in occasione del concerto in game del rapper. Tra le altre novità scovate dai leaker troviamo poi un nuovo starter pack per gli utenti di Salva il Mondo, contenente anche 1.000 V-Buck, e un nuovo fucile a pompa a leva che dovrebbe arrivare nel gioco prossimamente, andando così ad espandere ulteriormente il pool di armi presente nel battle royale.

Prima di lasciarvi ai video e alle immagini delle skin oggetto di leak, vi ricordiamo che il costume di Predator arriverà gratuitamente per i possessori del Pass Battaglia di Fortnite.