Fortnite: un leak svela le skin a tema Halloween in arrivo questo mese

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 6.02 di Fortnite, i sempre attivissimi data miner hanno analizzato i file di gioco alla ricerca dei contenuti in arrivo nelle prossime settimane, tra i quali spiccano i costumi e gli oggetti a tema Halloween.

Quest'oggi Epic Games ha confermato che in settimana torneranno le skin Skull Trooper e Skul Ranger, molto amate dai fan e richieste a gran voce da moltissimo tempo. Non apparivano nel negozio di gioco da un anno intero! A queste, nei prossimi giorni si uniranno le skin che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia. Ci sono due abiti ispirati a quelli indossati dei medici della peste del 17° secolo, con il caratteristico becco, e gli immancabili personaggi con la testa a forma di zucca. Non mancheranno all'appello neppure strumenti di raccolta e deltaplani a tema. Qual è il vostro preferito? Non sappiamo quando faranno effettivamente il loro debutto nel negozio degli oggetti, ma vi terremo senz'altro aggiornati al riguardo.

L'aggiornamento 6.02 pubblicato questa mattina ha introdotto un bel po' di novità, tra le quali spiccano la nuova modalità a tempo limitato Domina la Discoteca e il Lanciarazzi Quadruplo per la modalità Battaglia Reale e il Lanciatore Nobile per Salva il Mondo. Le sfide della Settimana 3 della Stagione 6 prenderanno il via domani 11 ottobre alle ore 15:00.