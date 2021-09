Fortnite: un leak svela la skin di Venom La Furia di Carnage

A pochi giorni dall'avvio dell'inaspettata collaborazione tra Fortnite Capitolo 2 e Balenciaga, la Stagione 8 sta per accogliere un altro crossover con protagonista un personaggio Marvel particolarmente amato dal pubblico.

Parliamo ovviamente di Venom, uno dei protagonisti dell'omonima pellicola in arrivo nelle sale nei prossimi giorni e nella quale sarà presente anche Carnage, ovvero il costume che si può sbloccare raggiungendo il Livello 100 dell'attuale stagione. Va precisato che quella in arrivo nel negozio oggetti è una versione del simbionte completamente diversa rispetto a quella messa in vendita nel corso della Stagione 4 e, stando ai leak, il costume permette di utilizzare Eddie Brock (con le fattezze di Tom Hardy) per poi trasformarsi durante la partita in Venom utilizzando un'emote. Sempre secondo i dataminer che hanno scoperto l'esistenza dell'oggetto, questo verrà messo in vendita proprio con l'aggiornamento del negozio di questa notte, alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che Fortnite Capitolo 2 è stato messo in blacklist da Apple e potrebbe non tornare per anni sullo store di iOS? Vi ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni Epic svelerà le modifiche in arrivo al sistema di progressione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 8.