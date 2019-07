Fortnite: un leak svela le spade del mech e una nuova emote

Sembra proprio che le scoperte fatte dai dataminer di Fortnite Battaglia Reale non siano finite e, con la pubblicazione del nuovo negozio oggetti, alcuni utenti hanno messo le mani su alcuni contenuti in arrivo nelle prossime ore.

Parliamo per l'esattezza di un nuovo strumento da raccolta che andrà a completare il set dedicato al mech e, in perfetto stile Power Rangers, consiste in due enormi spade rosa che potremo utilizzare per picconare qualsiasi oggetto della mappa per ricavarne materiali. Per la gioia degli appassionati, inoltre, sta per arrivare anche la nuovissima emote No Sweat, una sorta di rivisitazione della floss dance che potete vedere in movimento nel video presente in calce alla notizia. Sembra invece che per scoprire ulteriori dettagli sull'evento Cattus vs. Doggus bisognerà attendere i 30 minuti precedenti all'evento, quando i file di gioco potranno essere liberamente analizzati dai dataminer. Nel caso non lo sapeste, l'evento si terrà il prossimo sabato sera alle ore 20:00 e dovrebbe permettere ai giocatori di assistere allo scontro tra il mecha e il mostro di Picco Polare.

Nel frattempo, vi ricordiamo che nel negozio oggetti è presente l'esclusiva skin del mech di Fortnite, la quale potrà essere acquistata per un periodo di tempo limitato. Avete già visto il video gameplay del nuovo fucile da cecchino di Fortnite?